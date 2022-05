ASSE : une terrible nouvelle pour le barrage sur le point de tomber ?

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L’interminable saison de l’ASSE s’étirera encore huit jours supplémentaires. Le temps d’aller défier l’AJ Auxerre, vainqueur la veille de son prébarrage devant Sochaux (0-0, 5-4 aux t.a.b.) dans un stade de l’Abbé-Deschamps en fusion et dans lequel l’ASSE se déplacera le jeudi 26 mai, avant de recevoir, le dimanche 29 mai.

En attendant, Pascal Dupraz veut rassembler toutes ses forces vives avant le périlleux déplacement en Bourgogne. Falaye Sacko (27 ans) pourrait ne pas en faire partie. Touché en fin de match à Nantes au genou (1-1), le défenseur de l’ASSE a terminé le match en boîtant.

« C'est un peu tôt pour dire s'il va bien. On va faire un point ce matin, a expliqué Loïc Perrin sur France Bleu ce matin. Le lendemain du match, ça avait l'air d'aller pas trop mal. Il faut voir 48 heures après comment il sent son genou. On a bien vu sur l'image, son genou a été réimpacté. J'espère que ça ira pour lui. » Selon L’Équipe, Sacko reste incertain pour la suite.

