ASSE : une très bonne nouvelle de dernière minute avant Metz

Le propos avait de quoi inquiéter les supporters des Verts. Surtout lorsqu'il concerne une possible absence d'un des très rares bons joueurs de l'effectif depuis le début de saison. Mais hier, en conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, a bel et bien laissé planer le doute sur la présence de Wahbi Khazri afec au FC Metz, victime d'un coup face au SCO d'Angers. Il était également question d'un doute au sujet du milieu de terrain camerounais, Yvan Neyou.

Pourtant, et si l'on se fie au site Peuple Vert, les deux hommes seront bel et bien du voyage au stade Saint-Symphorien. Ils se sont entraînés normalement hier et devraient donc permettre à l'ASSE d'être (presque) au complet pour ce qui s'apparente à un match de la peur entre le 19e et le 20e du classement de Ligue 1.

Pas d'inquiétude pour Wahbi #Khazri et Yvan #Neyou qui se sont entraînés normalement hier. Ils devraient être opérationnels pour l'importantissime rencontre à Metz. #FCMASSE — Alexandre S. - Peuple-Vert.fr (@AlexPVfr) October 29, 2021