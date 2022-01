ASSE : une très mauvaise nouvelle vient de tomber

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'était prévisible. C'est officiel. La commission de discipline de la Fédération Française de Football a en effet rendu son verdict au sujet des incidents du qui ont eu lieu lors du match Jura Sud-Saint-Etienne (1-4), le 2 janvier dernier en 16es de finale de Coupe de France. Résultat, fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur pour tous les matches des Verts jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Cette sanction s'applique à toutes les compétitions organisées par la FFF et la LFP dans lesquelles l'équipe première est engagée, la Coupe de France et la Ligue 1. Pas vraiment le genre de décision qui peut aider les joueurs de Pascal Dupraz, bons derniers de Ligue 1 et qui tentent de se sauver à l'heure actuelle.