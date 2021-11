ASSE - EXCLU BUT ! : vente du club... le dossier porté par Roussier et Bodmer bientôt en négociations exclusives ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le dossier de la vente du club s'agite en coulisses. Et ce serait désormais, comme révélé hier sur notre site, le projet porté par l'ancien président de l'OM, Jean-Michel Roussier, avec Mathieu Bodmer, qui tiendrait la corde, alors que les offres de rachat doivent être rendues ce lundi au cabinet KPMG.

Caiazzo et Romeyer seraient tous les deux convaincus

Le projet Roussier - Bodmer serait soutenu par des fonds suisses, essentiellement. Si les supporters des Verts connaissent bien le nom de Mathieu Bodmer, passé six mois dans le Forez en qualité de joueur (2013), celui de Jean-Michel Roussier leur est sans doutes moins familier. L'homme est pourtant un habitué du foot français, ancien patron exécutif de l’OM de 1995 à 1999, en compagnie du propriétaire de l'époque, Robert Louis-Dreyfus. On a également retrouvé Roussier à l’AS Nancy Loraine de 2018 à 2020 et en qualité d'adjoint du candidat malheureux à la présidence de la Fédération Française de Football, Jacques Rousselot. Jean-Michel Roussier est encore et surtout un homme de réseaux, y compris dans l'audiovisuel puisqu'il s'est occupé de deux rédactions depuis disparues, celle de Cfoot, éphémère chaine de la Ligue de Football Professionnel, et celle de Téléfoot (groupe) Mediapro. Deux aventures pas vraiment couronnées de succès, tout comme celle d'Onzéo, où Roussier avait notamment côtoyé Bernard Caiazzo. Si Caiazzo soutiendrait ce projet, ce serait également le cas de Roland Romeyer, en dépit de ses affinités avec Olivier Markarian.

Markarian contrarié, Ravichak hors course

Si le projet Terrapin est hors course, selon nos informations, celui soutenu par Olivier Markarian est pourtant toujours d'actualité. Mais le Drômois, supporter et sponsor des Verts, se poserait des questions et serait contrarié par plusieurs choses : la situation sportive précaire de l'équipe, menacée de relégation en L2, mais surtout les exigences des actuels actionnaires. Bernard Caiazzo et Roland Romeyer seraient en effet tous deux désireux de rester un peu aux affaires. Des conditions exclues par Markarian, qui regretterait un manque de transparence, estimant que des informations seraient cachées. Des informations qui pourraient n'être levées que lorsque Caiazzo et Romeyer décideront d'entrer en négociations exclusives. Une nouvelle étape pour laquelle le projet Roussier - Bodmer semble donc le mieux placé aujourd'hui. Quant à Norodom Ravichak, il est définitivement hors course, comme l'ASSE vient de l'expliquer ce lundi via un communiqué cinglant...