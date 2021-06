ASSE : vente du club, les supporters stéphanois se positionnent

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Pierre, Saint-Étienne :

« La vente est nécessaire pour entamer un nouveau cycle. Le temps de la cohabitation entre les deux présidents est pour moi arrivée à son terme depuis quelques années déjà. Mais je redoute le fait qu'on soit encore pieds et mains liés pendant quelques mois, ou même des années...»

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« C'est une très bonne chose pour le club. Mais est-ce qu'ils vont le vendre une bonne fois pour toute ? Pour moi en tout cas, il est temps qu'ils partent. Ils ont fait leur temps. Après, le problème c'est que ça ne se fait pas si facilement et si rapidement que l'on pourrait le penser. Et surtout, il ne faut pas que l'on cède le club à n'importe qui ! Ça peut être dangereux. On l'a vu à Bordeaux par exemple. On peut donc critiquer la direction actuelle, mais attention à ne pas avoir pire par la suite. »

Thomas, Valence :

« Un club comme Sainté doit jouer régulièrement une compétition européenne. Et je constate que depuis deux saisons, c'est le maintien... On ne peut pas tout mettre sur le dos des dirigeants mais ils ont leur part de responsabilités. Cette direction a montré ses limites. S'ils aiment vraiment le club, ils doivent tout faire pour le vendre dès cet été à des repreneurs sérieux. On ne demande pas non plus des milliardaires, mais des gens capables de recruter des joueurs à plus de 5 M€, ce que nos dirigeants ne sont plus capables de faire. Il faut redorer le blason de l'ASSE ».

Yoann, Saint-André-le-Puy :

« Je pense que c'est le bon moment pour les deux présidents de laisser leur place. Mais pas à n'importe qui et pas à n'importe quel prix. On a récemment vu avec des clubs comme Bordeaux que le choix du repreneur est primordial et qu'il ne doit pas être fait à la légère. Les garanties financières et le respect des valeurs du club doivent être les deux piliers d'une bonne reprise. Dans l'idéal, une date de rachat doit être fixée si on ne veut pas que ce dossier impacte le Mercato, ainsi que la reprise du championnat. »

Stéphane, Saint-Étienne :

« Pour moi, l'argumentaire est vite fait. Soit on veut jouer le maintien soit on veut avoir un jour la chance de remporter le championnat comme Lille cette saison. Et pour cela, il nous faut un budget plus conséquent. Est-ce que le club va être vendu cet été ? C'est difficile à dire, mais j'espère dans tous les cas des investisseurs qui ont beaucoup d'argent. »

Corentin, Nantes :

« C'est une bonne chose que le club soit mis en vente. Mais j'ai évidemment des interrogations, des craintes notamment au regard des projets qui ont vite avorté dans d'autres clubs. Par exemple, je ne vois pas forcément une politique de trading à Sainté sur du long terme. Nos présidents semblent avoir fait leur temps et on peut les remercier chaleureusement. Mais il ne faut pas se dépêcher et sauter sur le premier venu. Pour le moment, je pense qu'il est préférable d'attendre afin que la vente se passe le mieux possible, et avec de vraies ambitions. Ce que l'on souhaite, c'est retourner en Europe ! »

Pascal, Chomérac :

« La grande majorité des supporters stéphanois souhaitent le départ des présidents. Ils ont fait du bon boulot, mais depuis quelques années, ça ne va plus. La gestion est mauvaise. Maintenant, je m'interroge tout de même sur le timing de leur lettre ouverte. J'espère que ce n'était pas seulement pour calmer les tensions, et qu'ils vont réellement vendre le club. L'ASSE a besoin de repartir sur une nouvelle dynamique, et ça passe par de nouveaux dirigeants. Par contre, ça m'étonnerait que des investisseurs arrivent dès cet été. On va certainement devoir encore patienter. »