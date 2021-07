ASSE : vente du club, Puel, jeunes, le maire de Saint-Etienne s'exprime

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

L’ASSE risque de vivre un grand changement dans les prochains mois. Dirigeants du club stéphanois depuis 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent en effet vendre. Une situation sur laquelle le Maire de la ville, Gaël Perdriau, s’est exprimée. Propos accordés à IF Sain-Etienne.

“Je ne me suis pas permis deux choses : faire de l’ingérence sportive. Et faire de l’ingérence dans l’entreprise. Des négociations sont en cours qui ne me regardent pas. La suite me regardera quand on connaîtra l’identité du nouveau propriétaire en raison du stade qui, lui, est la propriété de la métropole. Il est important de faire savoir les priorités et points non-négociables de la collectivité.”

Perdriau s'est également exprimé sur la situation sportive du club. "Je salue la politique de Claude Puel et de son adjoint Jacky Bonnevay qui vise à s’appuyer sur le centre de formation. C’est un véritable atout de notre club qui s’est révélé plusieurs fois dans son histoire mais abandonné à plusieurs reprises. C’est bien qu’on y revienne et de voir des garçons comme Etienne Green, sympathique et humble, un formidable ambassadeur."

