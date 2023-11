ASSE : vers un changement de système en Coupe de France ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les absents se comptent à la pelle à l’ASSE. Pour affronter Bourg-Péronnas demain (13h45) au 7e tour de Coupe de France, pas moins d’onze joueurs manquent à l'appel : Sissoko, Bouchouari, Moueffek, Cissé, Amougou et Aiki, Larsonneur, Wadji, Batubinsika, Pétrot et enfin Cafaro ! Devant ces nombreuses défections, Laurent Batlles pourrait décider de repasser à un schéma en 3-5-2.

« Il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu »

« Il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, a-t-il affirmé en conférence de presse. Ça permettra à certain de marquer les esprits, et de gagner des points. Au vu de l’effectif que j’ai, il y a des joueurs qu’on aurait pu faire souffler mais qu’on ne pourra pas faire souffler. Donc on va jouer avec l’équipe qui me paraît la meilleure possible, mais peut-être avec un autre système, peut-être avec des joueurs différents. Pour autant, on mettra l’équipe la plus compétitive pour se qualifier. On a un statut, un maillot et un club à respecter. »

Podcast Men's Up Life