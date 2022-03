ASSE : vers un nouveau coup d’éclat des supporters devant Troyes !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L’ASSE est clairement sur la voie du renouveau. Après le point bonus pris à Lille vendredi dernier (0-0), les Verts auront encore le privilège d’ouvrir la 29e journée de L1 vendredi, à Geoffroy-Guichard, devant l’ESTAC de Bruno Irles (21h).

Pour ce faire, l’appel au peuple vert devrait être entendu une nouvelle fois. Selon Poteaux Carrés, la vente des billets dans le Chaudron est en effet encore sur le point d’exploser avec la barre des 30 000 supporters franchie !

« On peut imaginer que l'affluence sera dans le Top 3 de la saison avec celle de Metz et du derby », prédit le site pro stéphanois. Et pour cause : après le Kop Nord, la partie inférieure d'Henri-Point et toute la partie centrale de Henri-Point supérieur sont également complets. Au-delà, les angles sont quasiment pleins. Il ne restera donc bientôt plus que des places en Kop Sud. La ferveur stéphanoise semble de retour dans le Forez.

#ASSE A trois jours d'un nouveau choc des cancres à Geoffroy, la vente des billets dans le Chaudron montre que ce dernier devrait encore être bien rempli contre Troyes (vendredi, 21h)....https://t.co/40lbWh4SMs — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 15, 2022