ASSE : vers un retrait de points pour démarrer la saison de L2 ?

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L'info est signée L'Equipe : la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) étudiera les incidents survenus dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard courant juin et pourrait prendre de lourdes sanctions contre le club forézien.

« La gravité des faits, engins pyrotechniques lancés sur une tribune avec du public et un envahissement hostile avec joueurs et officiels encore sur la pelouse, conjugué au caractère de récidive - l'ASSE avait été sanctionné de matches à huis-clos pour utilisation massive d'engins pyrotechniques et de feux d'artifice ayant entraîné l'interruption la réception de Monaco (1-4), le 23 avril, qui faisaient suite déjà à d'autres incidents - devraient entraîner de très lourdes sanctions. Des huis-clos très probablement mais aussi possiblement un retrait de points. L'ASSE pourrait donc débuter sa saison en Ligue 2 avec un retard comptable sur ses concurrents », annonce le média.

Pour résumer Selon L'Equipe, la LFP pourrait frapper fort contre l'ASSE... Des huis-clossont évoqués "très probablement" mais aussi "possiblement un retrait de points. L'ASSE pourrait donc débuter sa saison en Ligue 2 avec un retard comptable sur ses concurrents"...

Laurent HESS

Rédacteur