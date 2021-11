ASSE : victoire, supporters, crise, Puel s'exprime sans retenue !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Claude Puel s'est exprimé au terme de la rencontre. Marquée, comme vous le savez, par la première victoire des Verts cette saison sur Clermont en toute fin de rencontre. Un scénario incroyable, de 0-2 à 3-2, sur lequel est revenu l'entraîneur stéphanois.

Voici ses propos tenus sur l'antenne d'Amazon.

"D'abord, une fois encore, je vais féliciter mes joueurs. Je suis heureux pour eux. Quelle abnégation, quelle force de caractère, personne ne triche. C'est magnifique. On ne veut pas subir. Oui, il y a des choses à corriger. Bien entendu. On est parfois trop naïfs. Mais là, ce qui me vient, c'est une étape, une marche, il faut que l'on se replace au classement. Mais franchement, bravo aux joueurs.

"C'est pas facile, on a des difficultés dans notre environnement, on joue à huis clos. Que c'est dur. La manifestation des supporters ? Mon message, c'est celui du terrain, c'est une vérité. L'abnégation, on ne peut pas nous l'enlever. Personne ne lâche. J'ai aussi des supporters qui m'encouragent, ils comprennent la situation du club. Sur le plan économique, c'est compliqué, et sur le plan sportif aussi. Mais c'est un club qui n'a pas de marge, pour le moment, on doit s'accrocher. Mais quand les supporters voient cette victoire, je suis convaincu qu'ils vont aimer.

"Cette saison, on tente beaucoup. Mais parfois on se précipite, on est au forceps, sans marge. Si on remonte un peu, les plus jeunes auront beaucoup plus de confiance."