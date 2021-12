ASSE : visite, intérêt, formation, Michel Salgado en dit plus !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Ça ne surprendra pas grand monde : Michel Salgado, ancien grand nom du Real Madrid, ne connaissait pas bien l'ASSE. Et on a pu le constater face à la caméra de beIN Sports, lui qui ne savait pas que le club du Forez avait autant de titres de champion de France (10) et surtout un de plus que le PSG.

Salgado, qui était en visite dimanche dernier avec Roman Dubov et Sergei Lomakin, de Total Sports Investments, en a dit plus sur le projet de reprise du club stéphanois par les deux responsables russes. Arguant que le centre de formation et le stade rénové étaient de réels atouts pour la reprise du club.

Salgado qui a également précisé que TSI allait visiter d'autres clubs dans les semaines à venir, et toujours en France. Lesquels ? Mystère.

