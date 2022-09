ASSE : Wadji a trouvé le partenaire idéal chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE est enfin lancée ! En s’imposant, avec la manière, contre les Girondins de Bordeaux samedi à Geoffroy-Guichard (2-0), les Verts ont envoyé un message fort pour la suite de la saison en rassurant leurs fidèles supporters.

Surtout, les Verts pourraient tenir un joueur capable de faire exploser quelques défenses resserrées de Ligue 2 en la personne d’Ibrahima Wadji (27 ans). « C’est un vrai buteur, il aime ça. Ce but va lui donner confiance. Ce garçon ne ménage pas ses efforts. Il n’arrête pas de courir. Je n’aimerais pas être défenseur en face », a glissé Jimmy Giraudon après le match.

Wadji, lui, s’éclate depuis son arrivée à l’ASSE cet été. Et ne tarit pas d’éloges sur Jean-Philippe Krasso. « Je me suis senti bien car mes coéquipiers m'ont aidé à vraiment intégrer l'effectif. C'est trop facile de jouer avec lui, il voit tout ! Ce n’est pas la peine de l'appeler (sur le but) donc c'est facile », a-t-il commenté. Prometteur, forcément.