ASSE - Pau : Wadji et Krasso marquent encore, une défense solide... les notes des Verts

LARSONNEUR (5,5)

Un bel arrêt à bout portant (24e). Peu sollicité, il a été sauvé par sa barre (38e). Ses montants l'avaient déjà suppléé à Nîmes (2-1)...

APPIAH (6)

Aligné dans l'axe, il a vite retrouvé le côté droit à la sortie de Cafaro. Et c'est lui qui a offert le premier but à Wadji, sur un plateau. Avant de verrouiller son couloir.

BRIANCON (6)

Il a bien coupé les trajectoires et bien dirigé sa défense. Un retour opportun (23e). De plus en plus rassurant.



PETROT (6)

Sur son côté, il a bien couvert Nkounkou alors que ce dernier ne lui a pas facilité la tâche tant il a oublié de défendre...

CAFARO (non noté), puis SOW (6)

Blessé, Cafaro a rapidement cédé sa place à SOW. Le Guinéen, toujours aussi imposant physiquement, est vite entré dans son match, en réalisant deux retours pour stopper des Palois menaçants (26e, 27e). Une ou deux absences, mais il s'est montré solide, dans la lignée de son début d'année.

BOUCHOUARI (5), puis CHAMBOST

Bouchouari a mis beaucoup d'intensité à la récupération du ballon, avec d'entrée de jeu une évidence volonté de bien faire. Mais il s'est assez vite éteint. Remplacé en fin de match par CHAMBOST.

MONCONDUIT (5)

Devant la défense, l'ancien amiénois a réalisé une bonne première mi-temps. Il a mis le pied et a bien orchestré les sorties de balle. Mais il a eu un peu trop de déchet au retour des vestiaires, avec plusieurs pertes de balle dangereuses, aux abords de sa surface.



LOBRY (4), puis FOMBA

Titularisé alors qu'il était un peu souffrant, Lobry a fit preuve d'une grosse détermination face à son ancienne équipe. Mais il n'a pas réalisé son meilleur match. En retard, imprécis, il a été à la peine, à l'image de l'entre jeu stéphanois. Remplacé par FOMBA, plus consistant.



NKOUNKOU (5)

Le gaucher a encore eu une grosse activité dans son couloir mais il a beaucoup raté, se compliquant souvent la vie. Il a sauvé son match en provoquant le penalty du 2-0, sur un contre rondement mené, alors que l'équipe commençait à piquer du nez.



KRASSO (6)

Parfois trop facile, le maitre à jouer des Verts n'était pas dans un grand soir. Mais il est tellement au dessus que ça ne l'a pas empêcher d'initier la plupart des bons mouvements stéphanois. Et il n'a pas tremblé pour transformer son penalty, à contre pied, avec sang froid. Son 12e but de la saison.



WADJI (5,5), puis BAMBA

Wadji a ouvert le score en renard des surfaces, sur le caviar d'Appiah, avant de rater une belle de 2-0 en tirant dans le petit filet (32e), puis une autre en butant sur Ndiaye (51e). Remplacé par BAMBA, qui a raté plusieurs occasions, notamment sur une pichenette (81e), et vendangé plusieurs contres.