ASSE : Wadji n'a jamais douté malgré ses débuts compliqués avec les Verts

S'il a fallu un coup du sort avec la blessure de Kader Bamba pour qu'on le voit apparaître à la mi-temps d'ASSE – Niort, Ibrahima Wadji a complètement changé le scénario du match. Auteur des deux buts ligériens face aux Chamois mais également à l'origine du penalty raté par Jean-Philippe Krasso, l'ancien joueur de Qarabag a fait les différences qu'on attendait de lui, provoquant même les éloges de son coach Laurent Batlles.

« Ce n'est pas une délivrance pour moi »

Désigné homme du match, le Sénégalais, qui n'est pas spécialement à l'aise face aux médias, s'est quand même confié à beIN Sports. Avec beaucoup d'humilité : « C'est bien d'avoir pu se remettre à gagner après trois matchs. Aujourd'hui, on a pris trois points et c'est important pour l'équipe. Mon entrée ? Le coach m'a dit de rester au milieu et d'attendre entre les deux défenseurs. C'est ce que j'ai fait et les buts sont venus tous seuls. Ce n'est pas une délivrance pour moi. J'ai l'habitude de marquer des buts mais ça fait plaisir de remarquer... On est sur huit matchs sans défaite et c'est important de maintenir la dynamique. On veut se maintenir et on est sur le bon chemin ».

L'attaquant de 27 ans affiche désormais 6 buts et 2 passes décisives en 21 matchs de Ligue 2 et s'est parfaitement relancé en vue d'une place de titulaire sur la fin de saison...