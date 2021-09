ASSE : Wahbi Khazri a une drôle de solution pour sortir les Verts de la crise !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Le site EVECT a trouvé trace de la réaction à chaud de Wahbi Khazri samedi soir après la défaite de l'ASSE contre Nice. Une réaction dans laquelle le n°10 des Verts, meilleur joueur stéphanois de la rencontre et de loin, commet un drôle de lapsus...

« On en prend trois à domicile, c'est inadmissible. Donc on doit se mettre, entre guillemets, les doigts dans le c.. , pour bosser, en faire beaucoup plus », a en effet glissé le Tunisien. Qui voulait plutôt inciter, on l'aura compris, tout son petit monde à se sortir un peu plus les doigts du c... !

Il est sérieux #Khazri ?

Je suis pas convaincu que se mettre des doigts dans le fion aide à gagner les matchs, mais bon, si ça leur fait du bien…#ASSE pic.twitter.com/5vsKucKnqV — Ŧяέ𝓓❷𝕃𝓞 (@fred2lo) September 26, 2021