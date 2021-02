ASSE : Wahbi Khazri déchaîne les passions… en Angleterre !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Quand, comme Wahbi Khazri, on traverse une saison aussi difficile que celle en cours, quand on a été poussé vers la sortie durant l'été et qu'on ne figure plus dans le onze de départ qu'en de très rares occasions, il est bon de voir que des supporters d'anciens clubs ne vous ont pas oublié. Et qu'ils sont même prêts à inonder les réseaux sociaux de messages en votre faveur après une mauvaise blague.

L'un des joueurs les plus sous-cotés de Premier League ?

Ainsi, mercredi, un supporter de Liverpool a voulu faire part de sa frustration concernant les performances de Thiago Alcantara depuis son arrivée chez les Reds l'été dernier en provenance du Bayern Munich. On lui avait parlé d'un des meilleurs milieux de terrain du monde, il voit un joueur sans réelle influence sur le jeu. Pour exprimer sa colère, ce supporter a pris une photo d'un joueur ayant le crâne rasé de Thiago et la même couleur de peau mais n'ayant pas laissé une trace immense en Premier League : Wahbi Khazri. Le cliché est accompagné de ce commentaire "Thiago en Premier League".

La blague n'a pas fait rire du tout les supporters de Sunderland, où l'attaquant des Verts a joué de janvier 2016 à août 2017. Il n'y a pourtant marqué que 3 buts en 41 matches et a terminé son aventure chez les Black Cats par une relégation, mais les fans ne lui en tiennent visiblement pas rigueur. A l'auteur de la plaisanterie, ils ont demandé du respect pour l'un des joueurs les plus sous-cotés de Premier League, rappelant qu'il avait marqué des buts magnifiques à Chelsea et Manchester United, preuve de son talent. Un bel hommage unanime !