ASSE : Wahbi Khazri donnerait tout pour sauver la peau de Claude Puel

Présent dans le staff des Girondins de Bordeaux à l'époque où Wahbi Khazri y était (2014-16), Eric Bedouet n'est pas franchement surpris par la forme éclatante du Tunisien, seul joueur à sortir du lot aujourd'hui dans l'effectif de l'ASSE.

"Quand ça marche bien avec l'entraîneur, il donne tout, il y va à fond et il est fantastique"

Pour lui, ça ne fait pas de doutes : le déclic de Khazri est intervenu … suite à une réconciliation avec Claude Puel qui l'avait d'abord écarté l'an passé. « Quand ça marche bien avec l’entraîneur, il donne tout, il y va à fond et il est fantastique. Si on ne l’aime pas, ça ne marche pas bien. Wahbi a besoin de ça. Il a besoin qu’on l’aime, qu’on compte sur lui. Quand il a tout ça, il est insaisissable », a expliqué l'ex-adjoint à So Foot.

Et Eric Bédouet dépeint un Wahbi Khazri que peu de gens connaissent en dehors d'un vestiaire : « Wahbi, c’est un boute-en-train constant ! Tout le temps en train de rigoler et de faire des blagues. C’est génial d’avoir un joueur comme ça. Ça déride un peu parce qu’on est dans un milieu stressant, ça ne fait pas de mal de voir des gens qui ont cette approche-là. Il y en a eu à Bordeaux des joueurs comme ça. Qu’est-ce qu’on a pu prendre du plaisir… Mais vraiment, c’était un bonheur de les côtoyer. Tous ces gens-là fédèrent autour d’eux ».