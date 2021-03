ASSE : Wahbi Khazri on ne peut plus clair avec Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Hier, on a vu que lui. Combattif, et parfois maladroit, en première période. Décisif en seconde avec un but somptueux qui offrait aux joueurs de l'ASSE une victoire ô combien importante sur le terrain d'Angers. On parle ici, et vous l'avez compris, du Tunisien Wahbi Khazri, pas vraiment à la fête depuis des mois chez les Verts, lui qui a été mis de côté par Claude Puel et blessé.

Hier, sur le terrain du SCO, Khazri a montré de quoi il était capable, revenu, sans aucun doute, au top de sa forme. L'occasion, pour lui, de se livrer au micro de Canal + et de rappeler quelques vérités. Notamment lorsque son entraîneur daigne faire appel à se services...

"Pour être honnête, je n'ai pas regardé Bernardoni sur l'action du but. Je me suis concentré sur mon geste, j'ai essayé de la cadrer. J'ai de la réussite. J'ai toujours été un joueur pas trop mauvais, j'essaie d'apporter ce que je sais faire. Après, il faut avoir de la confiance. Il y a parfois des choix qu'il faut respecter. Mais je travaille bien, j'ai toujours été sérieux, je me sens affûté. Quand je suis en pleine possession de mes moyens, à 100%, je suis capable de faire de bons matches. L'objectif est d'aider à tirer l'équipe et le club vers le haut et prendre le plus de points possible car on n'est pas à notre place. Il va falloir batailler jusqu'au bout, ça ne va pas être facile. Mais si on répète ce genre de prestations, on ne sera pas loin du maintien."