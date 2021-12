ASSE : Wesley Fofana a assisté à un match de L1 hier mais pas celui des Verts

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Le 4 août dernier, le joueur de Villarreal Nino Fer a brisé la jambe de Wesley Fofana sur un tacle insensé pour un match amical. Verdict : six mois loin des terrains pour le défenseur de Leicester. Depuis, on suit sa rééducation via ses story sur Instagram. Mais hier, point de séance en salle de musculation ou de course sur le terrain. Fofana est actuellement en France, peut-être pour passer les fêtes en famille, et il en a profité pour assister à l'un des matches de la 19e journée de Ligue 1.

Mais il n'était pas à Geoffroy-Guichard pour soutenir son club formateur face au FC Nantes (0-1). Les Verts, lanterne rouge encore battue, auraient pourtant bien eu besoin de soutien. Non, Fofana était dans sa ville natale de Marseille, donc au Vélodrome. Il a posté une photo des joueurs de l'OM juste avant le coup d'envoi, quand ils étaient alignés devant la tribune Jean-Bouin, en nommant Cengiz Ünder, William Saliba, Mattéo Guendouzi et Boubacar Camara. Avec ce message : "Mes zinzins, vous êtes trop beaux". Wesley Fofana a récemment affirmé que l'OM était son club de cœur. Nul doute que les supporters marseillais adoreraient le voir sur le terrain aux côtés de Saliba, son coéquipier à l'ASSE, dans les années à venir…