ASSE : Wesley Fofana au coeur d'une polémique

Alors qu'il profitait de ses vacances à Dubaï, le défenseur central français de Leicester, Wesley Fofana, a été pris en photo avec un maillot d'Arsenal sur son dos. De quoi créer la polémique outre-Manche et déclencher la colère des supporters des Foxes.

La réaction de Wesley Fofana

Wesley Fofana au duel avec Bukayo Saka Credit Photo - Icon Sport

Sur son compte Twitter, l'ancien Vert a répondu à cette polémique avec une pointe d'humour et d'autodérision, présentant ses excuses aux fans de son équipe. "Ok les amis. J'ai été aperçu portant le maillot d'Arsenal. J'ai joué un match de football (en tant qu'entraîneur, je ne peux pas courir) avec des amis et à la fin nous avons échangé des maillots. J'ai été photographié dans, ce que je pensais, être ma sphère privée. Je ne pensais évidemment pas que ce qui était un match amical et une blague finirait sur les réseaux sociaux. Je suis désolé pour nos fans et en colère contre les gars qui ont saisi l'opportunité de faire ce bad buzz, désolé pour tous les amis d'Arsenal, je n'ai strictement aucun problème avec le rouge mais seul le bleu est dans mon cœur."