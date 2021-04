ASSE : Wesley Fofana et William Saliba se lâchent sur Mahdi Camara

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Sur ses réseaux sociaux, l’AS Saint-Etienne a mis en avant ce mercredi Mahdi Camara, rappelant qu’en plus d’être le milieu de terrain le plus utilisé cette saison en Ligue 1, il est le joueur qui a réalisé le plus d’interceptions dans le camp adverse en 2020-2021.

"Sous côté mais quel joueur"

Mahdi Camara Credit Photo - Icon Sport

Reprenant le post de l’ASSE, les anciens défenseurs centraux des Verts, Wesley Fofana et William Saliba, qui évoluent respectivement à Leicester et l’OGC Nice, ont encensé Mahdi Camara dans leur story Instagram. "Surpris ? Pas moi", a lâché Fofana. Quant à Saliba, il s’est montré encore plus dithyrambique sur le vice-capitaine stéphanois : "Sous côté mais quel joueur."