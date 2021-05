ASSE, PSG : Fofana fait parler de lui aux côtés de Mbappé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après seulement un an passé avec l'équipe professionnel de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana, recruté par Leicester pour 35 millions d'euros, plus 5 millions d'éventuels bonus, est devenu l'été dernier le transfert le plus cher de l'histoire de l'ASSE.

Avant de rejoindre le groupe pro des Verts, le défenseur central français avait fait les beaux jours de la réserve où il avait remporté la Coupe Gambardella 2018-2019 sous les ordres de Razik Nedder. Tout comme Kylian Mbappé et trois anciens Stéphanois (Rémy Cabella, Yann M'Vila, Kévin Théophile-Catherine), Wesley Fofana figure dans le XI de légende de cette compétition.