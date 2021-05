ASSE : Wesley Fofana frappé par un gros coup dur avant l'Euro

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Touché à la cuisse après 21 minutes de jeu, Wesley Fofana est sorti sur blessure et en pleurs lors du match de Leicester face à Tottenham, pour le compte de la 38e et dernière journée de Premier League. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne pourrait dès lors manquer l'Euro Espoirs qui débute le 31 mai.

Une sale journée pour les Foxes, eux qui ont été battus il y a quelques minutes seulement par Tottenham (2-4) et qui ne disputeront donc pas la Ligue des Champions la saison prochaine, dépassés par Chelsea et Liverpool au terme de cette ultime journée de championnat. L'ASSE est également victime de ce mauvais résultat puisque la non-qualification de Leicester pour la C1 lui fait perdre, via les bonus signés lors du transfert de Fofana, pas moins de 500 000 euros.