ASSE : Wesley Fofana pourrait de nouveau sauver les Verts

Sportivement, le départ de Wesley Fofana a flingué la saison de l'AS Saint-Etienne. Avec le défenseur central, les Verts pointaient en tête du championnat avec trois victoires lors des trois premières journées. Certes, ils avaient entamé leur dégringolade avec un nul à Nantes (2-2), où il était resté en tribunes à cause d'une blessure à un genou, et une défaite contre Rennes (0-3). Mais sans lui, la défense n'a plus été aussi imperméable et l'équipe a chuté au classement. Mais financièrement, les 40 M€ récoltés ont sauvé l'ASSE. Et deux fois plutôt qu'une…

Appel à un créancier

Le site En Vert et Contre Tous explique que les dirigeants stéphanois devront présenter, ce vendredi, un prévisionnel de leurs comptes pour le 30 juin à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Avec une trentaine de millions d'euros de déficit, le gendarme financier pourrait sanctionner sévèrement car il n'acceptera pas une promesse de ventes de joueurs.

La solution, selon EVECT, passerait une nouvelle fois par Wesley Fofana. Le site assure que Leicester a promis de verser les 40 M€ en trois fois, une première au moment de l'achat du Marseillais, les deux autres aux étés 2021 et 2022. L'idée de l'ASSE serait de se faire avancer les deux prochains versements par un organisme bancaire afin de passer sans encombre l'obstacle DNCG. Et les deux fois où Leicester fera des virements, de rembourser l'organisme en question. Une solution idéale pour le présent. Mais pour l'avenir ?