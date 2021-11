ASSE : Wesley Fofana se confie sur la situation des Verts

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Un jour, c'est de son attachement à l'OM dont on parle. Un autre, c'est celui de l'ASSE qu'on évoque. Cette fois, justement, ce sont les Verts, et leur si triste saison, qui ont poussés Wesley Fofana à s'exprimer. Le défenseur central, qui a forcé la main des dirigeants et de son entraîneur, Claude Puel, il y a un an et demi pour signer en Premier League (Leicester), continue, paraît-il, de suivre les matches de l'ASSE.

Et décroche même son téléphone afin de passer quelques messages. "Ça me fait mal de voir l'ASSE dans cette situation.C'est un club qui prend une très grande place dans mon coeur . Je regarde presque tous les matchs. J’ai parlé avec certains joueurs, je leur ai dit de continuer et de ne pas lâcher, de rester unis tous ensemble."

Pour rappel, Fofana, victime d'une grave blessure il y a quelques mois, devrait être de retour sur les terrains avec Leicester avant la trêve hivernale.