ASSE : Wesley Fofana vise déjà une équipe plus prestigieuse que Leicester

Présent sur Téléfoot au moment du derby OL – ASSE dimanche soir (2-1), Wesley Fofana n'a pas parlé que de ses Verts et de Lyon. Le défenseur de 19 ans, transféré à Leicester City pour une somme globale pouvant atteindre 40 M€, s'est aussi exprimé sur ses débuts idylliques en Angleterre.

« C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France »

Et Fofana se sent déjà comme chez lui chez les Foxes : « L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matches. Je n'ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J'espère mettre l'Angleterre à terre. Même s'il y a la barrière de la langue, j'ai réussi, le coach me fait confiance, me donne beaucoup de responsabilités, je suis prêt à les accepter ».

Derrière ses débuts réussis en Premier League, un rêve derrière lequel Wesley Fofana coure : les Bleus. « C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, je vais tout faire pour y arriver », a expliqué l'ancien Stéphanois, qui vient tout juste (pour l'instant) d'intégrer l'équipe de France Espoirs.