ASSE : Youssouf pas dans le coup, Puel le défend

Zaydou Youssouf était en conférence de presse vendredi dernier à L'Etrat. « Je me sens de mieux en mieux », avait notamment confié le milieu de l'ASSE. Opéré d'un genou l'hiver dernier, l'ancien Girondin éprouve pourtant des difficultés à revenir à son meilleur niveau. Ce que sa prestation contre Montpellier n'a fait que confirmer.

Puel : « Il a encore des choses à apprendre »

Mais Claude Puel, qui a remplacé Youssouf par Adil Aouchiche à la mi-temps, hier, se veut patient. « Zaydou a été longtemps blessé. Il est content de reprendre, a-t-expliqué. La première étape, c'était de rejouer. La deuxième, c'est de monter son niveau de jeu, de redevenir ce qu'il était et j'espère mieux. Il a 21 ans. Il peut encore progresser. » Et au Castrais d'ajouter : « C'est un joueur qui a du volume, de la puissance, un bon jeu vers l'avant. Il a été pas mal baladé et c'est depuis qu'il est ici qu'on l'a fixé comme relayeur. Je pense que c'est son meilleur rôle. Il a encore des choses à apprendre, notamment dans sa prise d'informations et ses contrôles orientés. »