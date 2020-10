ASSE : Yvann Maçon a vraiment été fauché en plein vol !

La nouvelle est tombée mercredi dernier, hélas sans surprise, par le biais d'un communiqué officiel de l'ASSE : « Yvan Maçon a subi une luxation du genou droit, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré ce jeudi par le Dr Sonnery-Cottet. L'ASSE apporte tout son soutien à son jeune défenseur dont la saison est d'ores et déjà terminée ». Le diagnostic était à craindre. La veille, à Strasbourg, on jouait la 42e minute du match entre l'équipe de France Espoirs et la Slovaquie lorsque Maçon s'est blessé, en bout de course, sur l'aile droite de l'attaque des Bleuets. Son genou n'a pas résisté. Il a craqué, il s'est plié. Et le Guadeloupéen était sorti sur une civière, en se tenant la tête entre les mains, en pleurs.

Puel : « Il reviendra »

Opéré par le Docteur Sonnery-Cottet, Maçon est passé entre les mains d'un chirurgien que les Verts connaissent bien : c'est lui qui avait opéré Kévin-Monnet-Paquet, à deux reprises, mais aussi Zaydou Youssouf et Jérémy Porsant-Clémenté, la saison passée. « Cette blessure nous a beaucoup touchés, a comenté Claude Puel. Yvann est apprécié, il faisait un très bon début de championnat, il se révélait. On va l’entourer, l’aider à bien surmonter tout ça. Il reviendra. Je n’en doute pas. Il est construit dans sa tête, il sera patient pour se remettre à flot. »

L'ancien joueur de Dunkerque, arrivé dans le Forez en janvier dernier, venait de fêter ses 22 ans et de faire ses grands débuts avec les Espoirs, où il avait tapé dans l'oeil de Sylvain Ripoll, le sélectionneur. « Yvann, je le suis beaucoup depuis le début de saison. Il est à l’image de l’équipe de Saint-Etienne que je vois actuellement, c’est-à-dire pétillant, enthousiaste, porté vers l’avant, à l’aise avec le ballon. Il a aussi sur le plan défensif des garanties car c’est quelqu’un qui pousse très fort, qui a des jambes. Ce que je vois actuellement m’a plu et c’est pour ça que je l’ai sélectionné. Je pense qu’il peut apporter à cette équipe de France Espoirs », avait glissé l'ancien coach des Merlus avant la quinzaine internationale. Maçon s'était notamment illustré en livrant un très bon match à Marseille (2-0) avant d'inscrire un joli but à Nantes (2-2). C'est lui qui avait signé le record de vitesse de ce début de saison. En L1, en atteignant les 36,4 km/h. Il était aussi le joueur à avoir disputé le plus grand nombre de duels en six journées de championnat (102), celui qui avait effectué le plus grand nombre de tacles (30) et celui qui en avait réussi le plus (20). Sa blessure est évidemment un coup dur pour lui et pour l'ASSE.