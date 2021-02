ASSE : Yvann Maçon ne le cache pas, il veut rejouer cette saison !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Fauché en plein vol... Après un début de saison canon qui lui avait valu d'honorer sa première sélection en équipe de France Espoirs, Yvann Maçon, auteur d'un superbe but lors du match nul de l'ASSE à Nantes (2-2) l'été dernier, avait dû abandonner ses coéquipiers, alors en haut du tableau de la L1. La faute à une opération des ligaments croisés. C'est le Docteur Sonnery-Cottet qui avait opéré le Guadeloupéen le 16 octobre dernier.

4 mois après son opération, il songe à rejouer d'ici la fin de saison

Si la saison du latéral semblait terminée, l'ancien joueur de Dunkerque, première recrue de l'ère Claude Puel à l'ASSE, laisse entendre dans un entretien accordé au Progrès qu'il aimerait revenir un peu plus tôt que prévu... « Pour quand la reprise? Je ne me fixe aucune date, explique-t-il. Si je me projette et que je ne reprends pas, ça va me contrarier. J’essaye de rester positif. Rejouer avant la fin de saison ? On verra comment se passent les prochaines semaines. C’est mon souhait, j’aimerais. » Un message qui a le mérite d'être clair. Reste à savoir si tout sera réuni pour que le staff médical donne son feu vert...