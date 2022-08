ASSE : avant Le Havre, Batlles et Perrin font plusieurs annonces fortes sur la fin du Mercato 

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Le point santé de Batlles « Pas de forfaits à part Dylan Chambost, Antoine Gauthier et Adil Aouchiche. Dylan s’entraîne normalement mais il n’a pas encore l’accord du chirurgien pour rejouer en match. Le Havre est une équipe très joueuse. Au milieu c’est très bon. Ils ont des attaquants athlétiques. Ça va être un match où il va falloir qu’on monte en intensité pour ne pas laisser jouer cette équipe et ses joueurs à vocation technique. » Le point Mercato de Batlles : « Pour remplacer Harold Moukoudi, il nous faut un profil qui puisse jouer défenseur axial et latéral gauche. Il y a Léo Pétrot, mais aussi d’autres profils qu’on étudie. Benjamin Bouchouari ?

Son jeu en mouvement, sa capacité à jouer des deux pieds étaient importants. Il joue aussi beaucoup en fonction de ce qu’il se passe autour de lui. Il a fait la préparation avec son club. Il y a de fortes probabilités qu’il soit dans le groupe demain. » Un stage en septembre ? « Le mois d’août est toujours compliqué, je le savais. Mais ça ne me dérange pas. On travaille main dans la main avec Loïc pour mettre des choses en place, aussi sur le plan extra sportif. On est en train de voir pour peut-être refaire un stage en septembre. »

Le point Mercato de Loïc Perrin

« Il y aura sûrement d'autres arrivées. On travaille sur plusieurs dossiers en fonction des départs qu'on va avoir. On sait que ça va s'accélérer d'ici fin août. On a des priorités, notamment en attaque. Comptablement on espérait mieux sur ce début de saison. Mais on est en reconstruction, avec 7 recrues. Très peu de clubs sont dans ce cas (...) Bouchouari ? On s’est mis d’accord très vite, en quatre jours, malgré la concurrence sur ce dossier. Le feeling est tout de suite passé. On est allé le voir jouer au mois de juillet. »

