Bergerac - ASSE : des Verts en dessous de tout logiquement éliminés (0-1)

Le maintien en Ligue 1 et un bon parcours en Coupe de France, tels sont les objectifs de l'ASSE en cette fin de saison. Pour y parvenir, il faut se débarrasser, ce jour, de Bergerac en 8e de finale. Et les Verts auraient pu débuter la rencontre de la meilleure des manières si Adil Aouchiche, dès la 11e minute, idéalement servi par Denis Bouanga, n'avait pas dévissé sa frappe du pied gauche aux abords de la surface de réparation.

En possession du ballon, les Stéphanois ne parvenaient pas à se créer d'occasions franches. En raison, notamment, d'un déficit technique évident dans le secteur offensif, de l'incapacité à trouver Boudebouz dans les espaces, isolé dans le couloir gauche, et, il faut bien le reconnaître, de l'état déplorable du terrain de Périgueux. Résultat, trente-cinq premières minutes dénuées de réel intérêt. Seul frisson à noter, pour Bergerac, avec une sortie osée, mais décisive, de Bernardoni, dans les pieds d'un attaquant (38e).

Au retour des vestiaires, Pascal Dupraz sortait Gourna-Douath et faisait rentrer Arnaud Nordin. Pas de quoi, dans un premier temps, changer la physionomie du match puisque Adil Aouchiche, sur un nouveau centre de Bouanga, ratait sa reprise de volée et ne trouvait même pas le cadre (48e). Seul élément à se montrer dangereux, Denis Bouanga adressait une belle frappe du gauche aux 20 mètres, détournée par le gardien de Bergerac au dessus de la barre transversale (59e). A la 67e minute, Dupraz apportait encore du sang neuf avec les entrées conjointes de Moueffek et de Thioub en lieu et place de Diousse et de Aouchiche.

Alors qu'on semblait se diriger vers la prolongation, Bergerac créait la sensation en ouvrant le score. Sur un centre anodin, Mahdi Camara repoussait le ballon d'une inutile aile de pigeon dans les pieds de...Romain Escarpit qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets de Bernardoni (1-0, 76e). Une sensation forte qui se confirmait jusqu'au terme de la rencontre, Bergerac étant même tout proche de boucler la mise par Escarpit une fois encore. Le Bergerac Périgord FC ne s'est jamais qualifié en quart de finale de Coupe de France. C'est chose faite. Quant aux Verts, ils ont touché le fond.