Bergerac-ASSE : pourquoi les Verts ont encore touché le fond

Sans attaquants, compliqué de marquer...

A la lecture des choix tactiques de Pascal Dupraz, lors de sa composition d'équipe, on devinait que l'ASSE n'allait pas se créer une kyrielle d'occasions franches. Même face à une formation de N2, celle de Bergerac en l'occurrence. Car lorsque vous alignez, en pointe, des attaquants qui n'en sont pas, tout devient difficile. Denis Bouanga, à peine revenu de la CAN et déjà présent à Angers, a certes parcouru beaucoup de terrain, dans le vide. Mais n'a jamais eu un bon ballon à exploiter au cours des 45 premières minutes, même si la seule demie occasion des joueurs de Dupraz en première période est à mettre à son actif. Bouanga n'est pas un attaquant pur, Aouchiche, non plus. Et ça s'est vu. Bouanga, toujours lui, a certes délivré des ballons en seconde période, mais sans jamais créer un quelconque danger.

Aouchiche-Youssouf, consternants

L'ancien parisien, paraît-il, aurait des envies d'ailleurs. On souhaite donc bon courage à ses représentants pour trouver un club pressé d'accueillir un joueur qui rate tout ce qu'il entreprend depuis des mois. En Coupe de France, une fois encore, le supposé très bon joueur voulu par Puel il y a un an et demi, a échoué dans tout ce qu'il a tenté. Il a dévissé sa frappe du gauche (11e), n'a gagné aucun duel et s'incline physiquement dès qu'on le presse. Idem au retour des vestiaires avec une volée ratée sur un centre de Bouanga (48e). Logiquement, Aouchihe a été sorti par Dupraz sans que les Verts soient ensuite plus efficaces. Un échec total, donc, presque aussi visible que Zaydou Youssouf. Ce dernier, sur son côté gauche, certes pas aidé par l'état du terrain, s'est trompé dans ses choix, dans ses remises, et a perdu chacun de ses duels. Incapable de combiner avec Boudebouz. Consternant.

Des joueurs pas au niveau

On conseille aux supporters de l'ASSE de regarder le but inscrit par Bergerac. Véritablement offert par Mahdi Camara qui, dans sa surface et à deux mètres de sa ligne de but, tente une aile de pigeon pour dégager. Un but gag qui ne fait plus rire dans le Forez tant les Verts ont affiché ce soir des limites stupéfiantes. Boudebouz, si facile d'habitude, n'a été que l'ombre de lui-même. Devant, on l'a dit, ce fut le néant. Derrière, Nadé est incapable de délivrer une passe dans les pieds à plus de quinze mètres, Maçon oublie de défendre et laisse des trous béants. Supposée pépite, Gourna-Douath n'apporte rien, au même titre que Diousse que Dupraz, on ne sait pourquoi, avait voulu relancer. Le retour à Sainté va être difficile, très difficile. Et que dire du match contre Montpellier, samedi, dans un chaudron qui risque de montrer sa colère.