ASSE : Bouanga, une statistique prouve qu’il sous-performe !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

En fin de match, samedi dernier, Denis Bouanga, seul aux six mètres, avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets. Mais, malheureusement pour l’ASSE, l’ailier a manqué sa reprise qui a filé à côté du but gardé par Rajkovic.

AboutSainte a révélé, sur Twitter, une statistique qui va donner mal à la tête de l’intéressé. Si l’on suit la logique des xG, métrique qui identifie le nombre de buts qu'un joueur aurait dû marquer en fonction de la qualité des occasions créées pendant un match, Bouanga sous-performe totalement !

📊 (Understat) Denis Bouanga en est à 9.16 xG (buts attendus) cette saison, il devrait donc être le 9e meilleur buteur de L1. En réalité, le gabonais a inscrit 4 buts (dont 2 penos), ce qui fait de lui le 64e meilleur buteur de notre championnat. Inefficacité. pic.twitter.com/3At1kx1M7U — 𝑨𝑺𝑺𝑬 - 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆 (@AboutSainte) February 21, 2021

Le Gabonais devrait déjà être à 9 réalisations en Ligue 1. Problème, il a marqué quatre buts, dont deux sur penalty. Pour sécuriser le maintien de l’ASSE, Bouanga aura un rôle prépondérant en cette fin de saison.