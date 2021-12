Brest - ASSE : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Fort de sa série de quatre victoires de rang, Michel Der Zakarian ne devrait pas changer grand chose à son équipe au Stade Brestois. Cibois, Bain et Lasne sont absents, Mbock, qui était malade le week-end dernier à Bordeaux, n'est pas remis.

Les absents du côté de Brest : Cibois, Bain (blessé), Lasne (reprise), Mbock (malade).

Beaucoup d'absents chez les Verts

Du côté des Verts, Claude Puel fait encore face à la malchance et à l'adversité. En plus de Romain Hamouma et Yvan Neyou forfaits, le Castrais doit composer avec trois éléments suspendus : Etienne Green, Zaydou Youssouf et Timothée Kolodziejczak. Légèrement souffrant face au PSG, Aïmen Moueffek devrait être apte. L'interrogation porte sur Arnaud Nordin, lui aussi malade dimanche et dans le groupe.

Les absents du côté de l'ASSE : Green, Youssouf, Kolodziejczak (suspendus), Hamouma, Neyou (blessés).

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.

ASSE : Bajic - Maçon, Moukoudi, Nadé, Trauco - Bouanga, Mah.Camara (cap.), Boudebouz, Nordin (ou Aouchiche) - Khazri, Krasso.