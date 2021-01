ASSE : Claude Puel connaît ses deux porte-bonheurs

Après 17 journées de Ligue 1, l'ASSE s'apprête une nouvelle fois à lutter pour sa survie. Pour l'heure, le club du Forez (14e) compte six points d'avance sur Lorient (18e, et barragiste). Après un début de saison canon, les Verts ont connu un énorme creux qui a pu s'expliquer par les nombreuses blessures. Malgré un bateau à la dérive, Claude Puel et ses joueurs ont réussi à redresser la barre avant la trêve (1 victoire et 5 nuls).

Une étude intéressante menée par Judicaël Bissardon, journaliste au Progrès, démontre que l'entraîneur stéphanois dispose de deux porte-bonheurs. Quand ils sont titulaires, Nordin (1,5 point) et Debuchy (1,89 point) disposent de la moyenne de points la plus élevée dans l'effectif de Puel. En revanche, Zaydou Youssouf affiche une statistique particulièrement basse (0.38 point).