ASSE : Claude Puel déplore le changement de formule de la coupe de France

Face à la Covid-19, le monde du football est contraint de s'adapter en permanence. Pour avoir une chance de finir la coupe de France, la Fédération française de football a acté un changement de formule. Ainsi, des tournois séparés auront lieu pour les équipes amateurs et professionnelles avant les 16es de finale.

Au terme de ce tournoi, dix-sept clubs amateurs seront qualifiés. Ils retrouveront les quinze équipes professionnelles en 32e de finale. Mais, ce nouveau format déplaît fortement à un homme... Claude Puel !

Invité à s'exprimer sur ce changement de cap, le coach de l'ASSE ne s'est pas montré enthousiaste devant cette nouvelle : "Cela laisse plus de possibilités pour les amateurs. Il y a un tour (deux en réalité) où les professionnels vont rester entre eux et s'éliminer et cela va permettre d'avoir plus d'amateurs. Ce n'est plus le même équilibre donc les professionnels sont perdants." Pour rappel, la saison passée, les Verts ont échoué en finale face au PSG. Pour espérer retrouver l'Europe, le club du Forez serait bien inspiré de réaliser un parcours du même acabit.