Clermont - ASSE : Dupraz laisse le mérite à ses joueurs et tacle Gastien

Menée au score jusqu'à la 71e minute, l'AS Saint-Etienne a renversé ce dimanche Clermont (2-1) grâce à des buts de Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak. Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, a laissé le mérite de cette victoire à ses joueurs avant de charger son homologue clermontois, Pascal Gastien.

"Le mérite revient aux joueurs"

"Nous ne sommes plus derniers. Ça compte mais c'est anecdotique et le mérite en revient aux joueurs. C'est bien d'avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des précepts de Pep Guardiola. Mon équipe ne connaît pas le renoncement. Les joueurs se sont admirablement comportés et notamment à la fin alors que nous n'avions pas la maîtrise en seconde période. Il faut encore rester vigilant avec quatorze matches à jouer. Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C'est un super garçon mais il n'est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant", a lâché Pascal Dupraz en conférence de presse d'après-match.

90e+5 : ⏹ Émile Zola a dit j'accuse, nous on EXULTE ! 🥳



🌋 1-2 🤍 #CF63ASSE pic.twitter.com/VXNmaq5Nt4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2022