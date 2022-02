Clermont - ASSE : Boudebouz a trouvé en Dupraz son "deuxième papa"

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

En zone mixte, Ryad Boudebouz est revenu sur la victoire ce dimanche de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse de Clermont (2-1). Le milieu offensif des Verts a également rendu hommage à son entraîneur, Pascal Dupraz.

"Dupraz, c'est comme un deuxième papa"

"C'est une victoire très importante face à une bonne équipe de Clermont qui a l'habitude de faire du jeu. On ne regarde pas trop le classement, on a un objectif victoire. Il faut aller en chercher encore six minimum. Le coach nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'on allait améliorer les choses et c'est ce qui s'est passé. On ne lâche pas, on est une équipe accrocheuse, on envie de se battre, de sauver ce club. On est content. Faire trois sur trois en championnat c'était très important. Pascal Dupraz, c'est comme un deuxième papa pour tout le monde. Même quand on a perdu contre Lens, il était derrière nous."

90e+5 : ⏹ Émile Zola a dit j'accuse, nous on EXULTE ! 🥳



🌋 1-2 🤍 #CF63ASSE pic.twitter.com/VXNmaq5Nt4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2022