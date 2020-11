ASSE : des nouvelles... d'Andreas Laudrup !

Il aurait pu marcher dans les pas de son père, Michael (104 sélections avec le Danemark), mais le destin d'Andreas Laudrup a basculé. Alors qu'il a fêté ses 30 ans la semaine dernière, le quotidien danois Dagbladet : "Il a fait un court passage à Saint-Etienne en 2013. Depuis, il est devenu consultant sur la chaîne TV2 Sport où il commente notamment le footballl espagnol. Il s'est marié avec Pauline et ils ont deux enfants, Maximilian et Flora."

L'ex-Vert a participé à une seule rencontre avec les professionnels. Pas épargné par les blessures, Andreas Laudrup a été contraint de rapidement mettre un terme à sa carrière : "À l'ASSE, ce joueur technique n'a jamais réussi à disputer des matches importants en raison des nombreuses blessures qui, dans une grande partie de sa carrière, ont freiné son développement. En 2014, les médecins qui ont opéré Andreas Laudrup lui ont dit qu'il souffrait d'un trouble arthritique grave et qu'il risquait de devenir invalide s'il poursuivait sa carrière de joueur. Il a décidé de raccrocher les crampons en 2015 et a poursuivi sa vie loin des terrains en faisant des études d'économie et de commerce."

Un choix que l'intéressé n'a pas regretté à l'époque : "J'adore jouer au football et cela a occupé la majeure partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Mais avec le long parcours que j'ai traversé avec la maladie des articulations, je suis tout à fait clair que c'est ainsi que cela doit être."