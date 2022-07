Dijon - ASSE : deux joueurs en balance dans le onze de Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'AS Saint-Etienne lance ce samedi à Dijon sa saison 2022-2023 de Ligue 2. Alors que Saïdou Sow, Harold Moukoudi, Sergi Palencia, Yvan Neyou, Aïmen Moueffek, Dylan Chambost et Charles Abi sont absents côté Stéphanois, deux joueurs seraient en balance dans le onze de départ de Laurent Batlles pour cette rencontre.

Podcast Men's Up Life

Qui pour accompagner Camara et Youssouf au milieu ?

Il s'agirait d'Adil Aouchiche et Victor Lobry. Pour L'Equipe, c'est le premier cité qui devrait être titulaire au milieu de terrain aux côtés de Mahdi Camara et Zaydou Youssouf. Mais pour Le Progrès, c'est le second cité, arrivé libre cet été à l'ASSE, qui devrait être aligné d'entrée. Réponse à 14h.

Le onze probable de l'ASSE : Green - Briançon, Giraudon, Nadé - Maçon, Camara (cap.), Youssouf, Aouchiche ou Lobry, Cafaro - Bouanga, Krasso.

👥 Nos 18 Verts pour #DFCOASSE, le premier rendez-vous de la saison 💚💪 pic.twitter.com/Q2xfPDIq5x — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 29, 2022

Pour résumer Alors que l'ASSE se déplace ce samedi sur la pelouse de Dijon, à l'occasion de la première journée de Ligue 2, Adil Aouchiche et Victor Lobry seraient en balance dans le onze de départ de Laurent Batlles pour cette rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur