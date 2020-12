Dijon FCO - ASSE (0-0) : Bouanga s'en veut pour son raté !

Jusqu'ici, l'ASSE s'était toujours imposée à Dijon, en cinq déplacements... Mais dans ce vrai match du bas de tableau, avec leur faible maitrise technique, les Verts ont été incapables de faire la différence ce dimanche après-midi au stade Gaston Gérard Ils ne ramènent qu'un petit point de Bourgogne. Seule satisfaction : ils laissent Dijon, la lanterne rouge, à quatre longueurs.

« Je dois la mettre au fond »

Pourtant, après une ptemière mi-temps où les deux équipes ont été incapables de cadrer le moindre tir, les hommes de Claude Puel ont dominé le second acte. Mais Denis Bouanga, servi au premier poteau par Hamouma, a buté sur Racioppi et son poteau. Un Denis Bouanga forcément déçu au coup de sifflet final, au micro de Téléfoot... « Il nous a manqué l'efficacité pour gagner, a commenté le Gabonais. J'ai eu une grosse occasion. Je dois la mettre au fond. Je regrette. On aurait dû concrétiser. » Un Bouanga qui se veut tout de même positif... « A l'extérieur, ça reste un bon point. On avance quand même. On n'a pas perdu, c'est déjà ça ».