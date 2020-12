Dijon FCO – ASSE (0-0) : Claude Puel a bien identifié le souci des Verts

Face aux micros, Claude Puel est revenu sur le match nul de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse de Dijon (0-0). « A chaud, il y a de la déception, de la frustration car on a la sensation que l'ont doit ramener les trois points, avec plus de convictions. On a réussi à jouer dans le dos de cette équipe, mais on doit bien ressentir les choses dans le dernier geste avec les nombreux centres qui arrivent. On a été en situation de prendre cette équipe à revers. On a manqué de technique dans le dernier geste », note le technicien.

Claude Puel veut « capitaliser » sur cette prestation

« On a défendu ensemble, on a remonté le ballon ensemble de façon cohérente. Maintenant dans les 30 derniers mètres, on doit progresser, être plus productif et passer des paliers. En terme de mentalité, de structure, sur les deux derniers matchs je suis satisfait. Mais il faut faire plus pour matérialiser tout ça », a poursuivi le Castrais.

Pour lui, les Verts sont sur le chemin de la confiance avec deux matches de rang sans défaite : « Quand on à la sensation de tenir le match, il faut aller au bout et ce sera le prochain objectif. Il y a de la déception, parce que ce soir nous ne prenons qu'un point mais on doit capitaliser sur cette prestation ».