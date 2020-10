Discipline : 2 matches pour Payet (OM) et Kolodziejczak (ASSE), 1 pour Girotto (FC Nantes)

Moins attendue que la semaine dernière, la commission de discipline a rendu son verdict hebdomadaire. Deux cas étaient très attendus, ceux de Timothée Kolodziejczak et Andrei Girotto. Le défenseur de l'ASSE, qui a blessé le Lensois Ignatius Ganago sur l'action où il a été expulsé, a écopé de deux matches de suspension. Le Nantais Girotto, qui a vu rouge au bout de deux minutes à Nice, un seul. Il faut dire que le Brésilien était en train de réaliser une passe sur la faute commise… Enfin, le Marseillais Payet, expulsé juste après son but à Lyon pour une semelle sur un adversaire, restera deux matches en tribunes (plus un en sursis).

Voici toutes les sanctions :

Dimitri Payet (OM), 2 matches plus 1 ferme

Timothée Kolodziejczak (ASSE), 2 matches

Andrei Girotto, 1 match

Stéphane Bahoken (Angers), 1 match

Anthony Briançon (Nîmes), 1 match

Damien Da Silva (Rennes), 1 match

Alexander Djiku (Strasbourg), 1 match

Bruno Guimaraes (Lyon), 1 match

Yvann Maçon (ASSE), 1 match

Marshall Munetsi (Reims), 1 match

Audience reportée pour Wahbi Khazri (ASSE), lui aussi expulsé à Lens.