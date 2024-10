Fabien Onteniente "4 Zéros" EXCLU BUT! : "Je n'ai jamais digéré que l'ASSE transfère Carnus et Bosquier à l'OM !"

Après "3 Zéros" en 2002, Fabien Onteniente présentera à partir du 23 octobre son nouveau film "4 Zéros", avec notamment Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty, mais aussi Kaaris, Shy'm, et plusieurs footbaleurs ou anciens footballeurs, tels Paul Pogba, Rai et Jean-Pierre Papin. "Je n'avais pas trop envie de faire une suite à "3 Zéros", parce que c'est un film culte et que je ne voyais pas l'angle. Mais avec tous ces scandales, j'ai eu envie de confronter le foot d'avant et celui de maintenant", explique-t-il. "4 Zéros" raconte l'histoire d'une jeune pépite que vont s'arracher deux agents incarnant le foot d'hier et celui d'aujourd'hui, interprétés par Gérard Lanvin et Kaaris.

"Le foot a toujours occupé une place importante dans ma vie, explique Onteniente. Mon équipe de coeur, c'est le Brésil 1982, celui de Télé Santana avec Zico, Falcao, Cerezo et Socrates. J'ai grandi avec les exploits des Verts, en les suivant d'abord à la radio puis à la télé. Les Verts ont été les premiers à faire vibrer les Français. C'était une équipe d'acharnés, de vaillants, avec les frères Revelli, Larqué, Bathenay. Ils ne lâchaient rien. Je voue un grand respect à ces Verts là et au Chaudron, un temple du football. Aujourd'hui encore j'ai un regard particulier sur Saint-Etienne. J'aime beaucoup Loïc Perrin, j'espère le rencontrer prochainement. J'ai aussi un attachement particulier à l'OM et je le dois à Saint-Etienne. Il date de la grande rivalité entre les deux clubs, dans les années 60-70, avec des ambiances de fou. Je n'ai jamais digéré que l'ASSE transfère Carnus et Bosquier à Marseille. C'était l'OM de Skoblar, Paulo Cesar et Jaïrzinho. Bereta c'est pareil, ça faisait bizarre de le voir sous le maillot marseillais."

Plus que 2 semaines avant de découvrir 4 ZEROS ⏳⚽️

Un film de #FabienOnteniente, avec #GérardLanvin, #DidierBourdon et #IsabelleNanty, le 23 octobre au cinéma ! #4Zéros pic.twitter.com/OcAU14BwEx — SND (@SNDfilms) October 10, 2024