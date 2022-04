Lorient - ASSE : Sainté humilié, les notes de pitoyables Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Bernardoni : 4. A presque tout réussi au cours du premier acte. Une belle parade sur un coup-francs de Laurienté (9e), ainsi qu'une manchette (25e), décisive alors qu'il se retrouve seul devant Moffi (25e). Encore présent sur un autre coup franc de Laurienté (35e), mais doit s'incliner sur un pénalty de Mofffi avant la pause. Sort bien dans les pieds de Laurienté (51e). Seul face à Le Fée, abandonné par une défense centrale aux abois sur le troisième but lorientais (61e). Idem sur le quatrième, tout seul face à Koné. Pas grand chose à se reprocher, mais lorsqu'on en prend six...

Mangala : 2. A joué simple en début de match. Un carton jaune, une de plus (14e), le privera de déplacement à Bordeaux. Plus de mal dans ses relances qui ne trouvent pas preneur et dans le placement à certains moments du match. A l'image d'une défense centrale des Verts qui n'a rassuré personne malgré l'avantage de deux buts en première période. Au même titre que Nadé, consternant de passivité au retour des vestiaires. Pour un joueur censé apporter son expérience, ça fait tâche. Sorti après l'expulsion de Neyou (70e).

Moukoudi : 2. Joue trop compliqué en début de match et se fait reprendre par son entraîneur, Julien Sablé. Pris dans son dos trop souvent facilement, notamment sur les deux occasions franches des Merlus. Passe complètement au travers, côté droit, sur une belle occasion de Lorient( 31e) et n'est pas assez strict au marquage sur l'égalisation de Koné juste avant la pause. Belle interception dans les pieds de Koné au retour des vestiaires (52e). C'est tout. Et c'est rien. On avait déjà des doutes sur la présence de Moukoudi ces dernières semaines, c'est confirmé.

Nadé : 2. En grande difficulté au même titre que Mangala et Moukoudi dans le premier acte. Logiquement averti (36e). N'apporte rien et ne sécurise pas l'axe central. Ça s'est encore vu au retour des vestiaires avec les deux buts de Lorient, plein axe. Ne cherchez pas Nadé, personne ne sait ou il se trouve.

Kolo : 2. Une semaine après son CSC face à l'OM, il était attendu au tournant. Décisif sur le but de Bouanga car c'est lui qui centre. Mais est vite retombé dans ses travers, trop souvent débordé sur son aile par Mendes. C'est lui qui provoque le pénalty pour Lorient car il est en en retard (41e) et l'égalisation vient également de son aile. Dans le dur. Perte de balle sidérante au retour des vestiaires (48e) et aucun marquage sur le troisième but lorientais. Remplacé par Trauco (62e), spectateur à son tour sur le 5e et le 6e but lorientais.

Gourna-Douath : 5. On ne peut lui reprocher son activité, certes. Mais que de passes latérales et de ballons trop souvent perdus. Pas toujours juste dans ses choix, ni dans le dernier geste. A pris les vagues lorientaises tout au long de la première période alors que les Verts avaient fait le break. Remplacé par Youssouf (70e), une fois que Lorient avait fait le trou et que Neyou se distingue...

Aouchiche : 4. Titulaire pour la première fois depuis le 21 janvier dernier, face à l'OL. Il manque encore trop de constance et perd parfois des ballons bêtement. On aimerait également beaucoup, beaucoup plus d'apport sur le plan technique. Et qu'il parvienne, de temps à autre, à conserver le ballon et bien le distiller. On aimerait. Belle chevauchée (54e) avec un dédoublement (Bouanga) et un centre fuyant pour Nordin. Remplacé par Neyou (62e), expulsé sept minutes après son entrée.

Boudebouz : 3,5. Une belle frappe qui conduit au but de Bouanga en début de match. De belles inspirations, parfois, avec sa patte gauche, mais semble clairement moins bien sur le plan physique qu'il y a quelques semaines. Ça s'est vu en première et en seconde période.

Thioub : 4. Son rôle de piston n'est pas simple. Thioub n'est pas défenseur et ça se voit. Il est attaquant et, en raison des consignes, sans doute, on ne le voit pas assez. Tente ce qu'il peut, c'est à dire pas grand chose.

Bouanga : 6. Un but idéal dès la 4e minute. Belle combinaison avec Boufebouz (11e) pour une frappe petit filet sur le côte gauche. A ensuite reculé, pour défendre, est a logiquement moins porté le danger sur le défense du FC Lorient. Est reparti de l'avant au retour des vestiaires (49e). Rien, vraiment rien à lui reprocher.

Nordin : 5. Il ne devait pas, être titulaire, remplacé par Crivelli, qui s'est blessé à l'échauffement. Une petite frappe pas dangereuse (13e), puis un but magnifique (22e) plein d'à-propos et d'opportunisme. A également contribué à des tâches défensives et a également trop reculé. Au même titre que Bouanga, compliqué de lui reprocher quoi que ce soit ce soir. Chez les Verts, c'était rare ce soir.

