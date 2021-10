FC Metz - ASSE (1-1) : Romain Hamouma invite les Verts à ne pas lâcher

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Romain Hamouma n'a disputé que 23 minutes cet après-midi à Saint-Symphorien mais il a eu le temps de se procurer une occasion. Hélas, sa frappe n'était pas cadrée. Comme la plupart de ses coéquipiers, sauf Wahbi Khazri, l'ancien Caennais manque de confiance dans le dernier geste, ce qui explique le très mauvais début de saison des Verts, derniers du classement après 12 journées. Mais au micro d'Amazon, l'ailier a assuré que lui et ses partenaires n'allaient pas baisser les bras.

« On se retrouve mené d’entrée de jeu mais on arrive à réagir grâce à Wahbi (Khazri). On a tenté mais on n’a pas réussi à concrétiser. C’est ce qui nous manque. On fait pas mal de bonnes choses dans le jeu mais il faut être plus décisif devant le but. Bien sûr que c’est difficile, cette période de matches sans victoire. Mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer à travailler pour essayer de sortir de cette spirale négative. »