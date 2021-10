FC Metz - ASSE (1-1) : Puel réagit à un possible renvoi

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

C'était le match de la peur pour le FC Metz et l'ASSE, ce soir, et on ne peut pas dire que le match nul (1-1) a fait les affaires de l'un ou de l'autre. Surtout pas des Verts, d'ailleurs, qui restent scotchés à la dernière place malgré le but magique de Wahbi Khazri, auteur d'un lob de 68 mètres. Une défaite aurait pu précipiter le renvoi de Claude Puel. Et un nul ? Un journaliste a posé la question au principal intéressé en conférence de presse. Voici sa réponse :

"La question n'est pas de savoir si je suis en danger, ce qui m'intéresse, c'est que mon groupe ne lâche rien. Aujourd'hui encore, avec un scénario contraire avec l'ouverture du score de l'adversaire et la perte de Neyou, qui est très important à la sortie des ballons surtout contre ce genre d'équipe. Mais malgré tout ça, on est toujours là, on existe toujours et on ne lâche rien. Il faut que l'on soit récompensé à un moment donné. Je laisse le reste aux médias, moi ce qui est important c'est de voir mon groupe qui lâche rien."