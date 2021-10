FC Metz - ASSE (1-1) : un record pour Khazri mais tellement de doutes pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Du match de l’AS Saint-Etienne à Saint-Symphorien cet après-midi, on retiendra bien évidemment l’éclair de génie de Wahbi Khazri qui, à la 16e minute, a expédié un lob de 68 mètres ans les buts d’Oukidja pour signer l’égalisation des Verts. C’est un record de distance depuis qu’Opta fait les statistiques de la Ligue 1 (2006/07). Si le but en lui-même mérite de rester dans les mémoires, il faut reconnaître qu'absolument rien d’autre ne pouvait lui faire concurrence cet après-midi. Car le niveau de jeu entre le 19e et le 20e de Ligue 1 a été digne des bas-fonds du classement.

Certes, la pelouse était trempée par la pluie ; certes, les deux équipes sont en manque de confiance ; certes, elles ont eu leur lot de blessés pendant cette partie (Neyou d’entrée, Maçon, sorti à la pause, chez les Verts, Maïga à Metz). Mais autant de fautes techniques, entre contrôles manqués, passes ratées et centres mal ajustées, ça laisse songeur pour leur avenir. Les commentateurs d’Amazon ont vanté leur bel engagement des 22 joueurs mais c'est bien le seul point positif de cette partie.

Pour Saint-Etienne, qui a eu l'occasion de mener 2-1 en fin de première période par l’inévitable Khazri, c'est d'autant plus vrai que les Verts n'ont toujours pas gagné cette saison et qu’ils ont été dominé une bonne partie du match par le 19e du classement. Sans idée dans le jeu, les Verts ne doivent leur salut qu'à Khazri, 7 buts sur les 12 inscrits cette saison. C'est vraiment très peu pour un Claude Puel toujours aussi contesté. Alors oui, l'ASSE n’a pas perdu ce soir mais elle n'a toujours pas gagné alors qu'il s'agissait d'un tournant. Les dirigeants stéphanois vont-ils continuer de faire confiance à leur manager ?

