ASSE - FC Nantes (1-1) : Camara loue l'apport d'une recrue et regrette un fait du match

Frustré, Mahdi Camara a regretté une entame de match complètement manquée de l'ASSE face au FC Nantes (1-1) : "On est déçu de ne pas prendre plus de points. C'était mieux en seconde. Dès dimanche contre Metz, on va essayer de continuer à prendre des points. On aurait aimé en prendre trois aujourd'hui, on va essayer de les prendre contre Metz."

Dans son analyse, le milieu de terrain des Verts a loué l'apport d'Anthony Modeste, arrivé lors du dernier jour du mercato hivernal : "On s'est procuré de nombreuses occasions avec notamment Anthony Modeste qui a apporté sa présence. On est quand même déçu du résultat."