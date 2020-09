FC Nantes – ASSE (2-2) : Aouchiche, Neyou, Fofana ... Le bilan mitigé du nul des Verts

Le quatrième succès consécutif était tout près. Les hommes de Claude Puel, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, tenaient encore une victoire qui leur a filé entre les doigts. Forcément, le bilan est donc mitigé.

Une première faille de la jeunesse verte ?

En construisant un effectif particulièrement jeune, Claude Puel a pris le risque de l'inexpérience à la tête de l'ASSE. Une bonne partie du match, sa jeune équipe a pourtant montré du caractère. Après une entame de match parfaite avec l'ouverture du score de Aouchiche, les Verts ont su faire le dos rond par la suite avant de montrer un froid réalisme pour le deuxième but de Maçon. Seulement, quand le FC Nantes, en réduisant le score, a semé le doute, le groupe stéphanois a montré quelques failles dont les Canaris ont fini par profiter.

Maçon, Aouchiche... Les choix de Puel validés

Claude Puel a fait des pieds et des mains pour obtenir l'arrivée d'Adil Aouchiche en provenance du PSG. Le coach stéphanois a su innover en installant Yvann Maçon au poste de latéral gauche. Deux choix qui trouvent leur récompense aujourd'hui. Les deux jeunes stéphanois ont été décisifs en marquant les deux buts du jour. Plus globalement, Aouchiche semble s'affirmer au fil des rencontres alors que Maçon montre match après match qu'il a tout à fait la carrure pour tenir ce poste inédit de latéral gauche sur le long terme.

Neyou, le point noir du jour

Même s'il ne manque pas de solutions au milieu de terrain, Claude Puel doit sans doute composer avec un coup dur avec Yvann Neyou. Le milieu de terrain arrivé cet été s'est blessé au bras ou à l'épaule, avant d'être contraint de céder sa place. Ses grimaces de souffrance ne laissent rien présager de bon. Forcément un coup dur pour le milieu stéphanois qui est l'une des bonnes pioches du Mercato estival.

Le dossier Fofana moins inquiétant que prévu

Une heure et demie avant la rencontre sur la pelouse du FC Nantes, un journaliste de Telefoot a relayé l'information sur l'absence de Wesley Fofana de la feuille de match. La corrélation faite avec une envie toujours aussi affirmée de rejoindre Leicester a donc fait naître l'inquiétude d'un début de bras de fer entre le joueur et le club. Finalement, le Progrès puis l'Equipe ont relayé les pépins physiques (fatigue musculaire et gêne au genou) qui auraient en réalité poussé Claude Puel à faire preuve de prudence avec Fofana. L'épisode Leicester, selon le club, n'aurait donc rien à voir avec cette absence. Dans cette soirée mitigée, cela semble donc faire un problème de moins à régler...